Osm let nezvěstný chlapec (14) se přihlásil policii! Tvrdí, že utekl únoscům

Že by byla obrovská záhada konečně vyřešena? Policie ve městě Aurora v americkém státě Illinois vyšetřuje chlapce, který tvrdí, že je pohřešovaný Timmothy Pitzen. Dítě zmizelo před necelými osmi roky poté, co byla nalezena jeho matka. Měla podřezaná zápěstí a byla po smrti. Našli u ní dopis, ve kterém stálo: „Je v pořádku a nikdy ho nenajdete.“

Ve středu přišel čtrnáctiletý chlapec se šrámy na obličeji za policisty v americkém Newportu v Kentucky a tvrdil jim, že je pohřešovaný Timmothy Pitzen. Podle Daily Mirroru byl velmi vystrašený a znepokojený. Prý utekl z hospody Red Roof Inn v Cincinnati v Ohiu, kde ho měli roky držet dva únosci s postavami kulturistů.

Únosci si dítě prý předávali

Když se prý dítěti, které si měli během téměř osmi let únosci předávat jako zboží, naskytla možnost pláchnout, dalo se na útěk. Jedna z žen, která chlapce viděla, vypověděla CBS Chicago, že jí hoch řekl, že běžel celé dvě hodiny. Mladík prý překonal nedaleký pohraniční most a policistům na druhé straně řekl, že se jmenuje Timmothy Pitzen. Ten beze stopy zmizel 11. května 2011. Našla policie ostatky bílého koně Pavla? Chci, aby to byl můj syn! Naříká zoufalá máma

V den, kdy chlapec zmizel, ho do základní školy přivezl otec. Později si ale pro něj přijela matka Amy Fry-Pitzenová a řekla, že jde o neodkladnou rodinnou záležitost a že chlapce musí odvézt.

Matka spáchala sebevraždu v motelu

Nakonec s ním zamířila do motelu, kde pak spáchala sebevraždu. Chlapec ale nebyl k nalezení. Proč se žena zabila, je dosud nejasné. „Zbožňovala toho chlapečka a on prostě zbožňoval ji,“ řekla matka Amy Alana Andersonová televizi CNN. Zmizení chlapce nedokázal vysvětlit ani otec. Konec všech nadějí: Nalezené tělo patří Štefanovi (†19)!

„Vždycky jsem se sám sebe ptal, co řekla Timmothymu. Proč se nesnažil zavolat?“ řekl James magazínu People. Policie nyní chlapcovo tvrzení vyšetřuje a snaží se zjistit, zda mluví pravdu. Příběh připomínající hollywoodské drama by pak konečně mohl být uzavřen.