„Milenec“ české pašeračky promluvil: Manželka mi dovolila oženit se s Terezou!

Češka Tereza Hlůšková (22), která sedí v pákistánské cele za pašování heroinu, to nemá v cizí zemi tisíce kilometrů daleko od jejího domova v Uherském Hradišti vůbec jednoduché. Jednoho přítele ale v muslimské zemi přeci jen má. A není jím nikdo jiný než její ctitel Shoaib Nazai. Muž dokonce Terezu požádal o ruku. Ta však odmítla. Co dalšího prozradil v rozhovoru?

Byl ji podpořit na několika soudních stáních. Pašeračka Tereza ho absolutně uhranula. Shoaib Nazai svoji současnou múzu údajně poprvé potkal právě ve chvíli, kdy vcházel do soudní síně. „Byl jsem tehdy také u soudu a řešil jiný případ. Tam jsem Terezu spatřil poprvé,“ řekl Shoaib.

Vystudovaný právník se na první pohled zamiloval. „Vypadala tak nevině. Ale to, co se mi na ní nejvíce líbí, je jiná věc. Je velmi pokorná,“ doplnil svoji představu o Češce pákistánský obhájce. Co říká na více než osmiletý trest, se kterým pašeračka odešla od soudu? „Co se týče právního hlediska, trest je férový. Od srdce si však přeji, aby byla Tereza znovu volná,“ řekl Shoaib s tím, že na rodačku z Uherského Hradiště stále myslí. Bude jí fandit i u Nejvyššího soudu. „Mé modlitby jsou s ní. Velmi moc si přeji, aby byl Nejvyšším soudem zrušen její trest,“ sdělil muž v rozhovoru.

V rámci interview se Shoaib Nazai rozpovídal i o současném vztahu s Terezou. „V kontaktu s ní nejsem. Třikrát jsem ji navštívil během procesu. Teď jsem podal žádost o to, abych ji mohl potkat znovu ve vězení, ale úředníci ji stále nepotvrdili,“ postěžoval si Pákistánec. Ten měl Terezu dokonce v minulosti požádat o ruku. „Ano, požádal jsem ji o ruku, a to i přes fakt, že jsem ženatý. Manželka to však chápe a vše mi schválila,“ pochlubil se Shoaib. Češka to ale podle advokátových slov příliš nevzala. „Odmítla mě a začala mě nenávidět. Chtěl jsem se pak stát jejím přítelem, ale to také odmítla,“ řekl muž. Tereze ale pořád touží pomoct.

„Několikrát jsem jí nabídl, že jí v soudním procesu pomůžu. To ji ale nezajímá. Moje nabídka však stále platí, pokud bude souhlasit,“ nechal se slyšet zkušený právník, který sám nejlépe ví, jak je pro ty, kteří nejsou z Pákistánu, pobyt ve zdejším vězení drsný. „Ano. Vím, že život cizinců v místním vězení není jednoduchý především kvůli tomu, že za nimi nemůže přijít rodina. To je ale důvod, proč jí posílám dárky do věznice. Chci se stát jejím kamarádem,“ uzavřel rozhovor Shoaib Nazai.

Česká pašeračka Tereza Hlůšková byla soudem v Pákistánu uznána vinou z pašování heroinu. Má si odsedět osm let a osm měsíců ve zdejším vězení. Rozsudek však není pravomocný a Tereza už proti němu podala odvolání.