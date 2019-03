Největší slabiny Tereziny obhajoby? Korunní svědek promluvil!

Celníci zadrželi Terezu v lednu 2018. Na záběrech, které při zásahu natočili na kameru, je vidět, jak Tereza nahlíží do rozřezaného kufru a pak se s hlavou v dlaních složí na židli. Tento záznam a Terezina reakce ovšem nebyl důkazem, který soudce Šahzáda Razu přesvědčil o vině mladé Češky.

Blesk získal celé znění rozsudku, které obsahuje i Terezino stanovisko k celé situaci. „V Pákistánu jsem byla kvůli studiu islámu a zdejší kultury,“ sdělila u soudu 13. února. „Kufr mi celníci nastrčili, aby zachránili jistou vlivnou osobu,“ snažila se soudce přesvědčit, že se stala obětí komplotu. Terezin obhájce Asghar Dogar dokonce řekl, že osudnou noc jeho klientka s žádným kufrem necestovala.

Tereza se den před odletem vyfotila ve svém pokoji a snímek nasdílela na sociální síť. Za Terezou je na fotce vidět nějaký kufr, dost možná právě ten, ze kterého později celníci vytáhli pašovanou drogu! Je možné, že Tereza skutečně neměla přehled o obsahu zavazadla? Podle celníků bylo plné jejího oblečení...

Soudce Raza verzi s nastrčeným kufrem nejspíš neuvěřil zejména kvůli svědectví celního úředníka Pervaize Ahmada Kazima, který osudnou noc sloužil na centrále celní správy a stal se korunním svědkem obžaloby. Jeho argumenty a výpověď jeho kolegů Terezinu obhajobu doslova rozcupovaly.

„Kolem jedné ráno jsem obdržel informace z našeho oddělení o tom, že se v rámci letu číslo EY 242 společnosti Etihaad z Láhauru do Abú Zabí bude pašovat velké množství heroinu. V tu chvíli už byli pasažéři onoho letu na celních prohlídkách,“ vypověděl Kazim.

Kazim okamžitě odjel na letiště, Tereza v tu dobu už za sebou měla dvě prohlídky, které neobjevily nic podezřelého. V půl druhé se mladá Češka u poslední kontroly setkala s Kazimem.

„Přistoupila ke mně s doklady a hnědým kufrem. Zeptal jsem se, jestli má u sebe nějaký kontraband, jako třeba heroin buď někde v oblečení, nebo v kufru. Řekla, že nemá,“ vypověděl celník. Terezino zavazadlo bylo podle Kazima abnormálně těžké. Když z kufru vytahali veškeré předměty denní potřeby, zůstával prý nadměrně těžký. Celníci pak ve falešném dně našli pytle s bílým práškem, který vzápětí drogový tester označil za heroin.

Drogy dali do skladu včas

To hlavní, v čem spočívala závažnost Tereziny obhajoby, bylo tvrzení, že se zavazadlem a drogami celníci neoprávněně manipulovali. Obhajoba jim především vyčítala, že mezi odhalením nelegálních substancí a odevzdání vzorku heroinu do forenzní laboratoře uplynula příliš dlouhá doba.

Jak mohou dokázat, že po celou dobu měli nad zadrženou látkou stoprocentní kontrolu? Co když někdo zaměnil vzorky, určené pro laboratorní ověření faktu, že jde skutečně o heroin? Jak potom obžaloba prokáže, že v zadrženém kufru nebyla třeba sůl, jak se Tereza nejprve domnívala?

Také toto tvrzení však soudce v odůvodnění smetl ze stolu. „Záznamy ukazují, že vzorek drogy byl do Pandžábské agentury forenzních věd doručen do 48 hodin, což nepřesahuje stanovenou 72 hodinovou lhůtu,“ konstatuje soudce Raza suše ve zdůvodnění svého verdiktu.

Nestačí jen říkat: Jsem nevinná

Když Tereza uviděla pytle s drogou, nejprve se zatvářila překvapeně a pak si sedla na židli a složila hlavu do dlaní. Pokud by jí kufr skutečně nepatřil, jak tvrdil její obhájce, pravděpodobně by to celníkům okamžitě sdělila. Tereza se místo toho rozplakala a několikrát zopakovala „On mě zabije.“

Strategie Tereziny obhajoby se v průběhu procesu měnila. Začala tvrdit, že drogy se do jejího kufru dostaly během manipulace se zavazadlem, které vůbec nebylo její. Jednotlivé výpovědi, včetně detailního zmapování pohybu zavazadla, ale přesvědčily soudce, aby důvěřoval pákistánským celníkům a dal svědectví úředníků přednost před prohlášením zadržené Češky, které hrozil dlouholetý trest.

