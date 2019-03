Klíčové svědectví v kauze Kuciak? Šéf Penty chce vypovídat o kontaktech s obviněným Kočnerem

Vyšetřovatelé měli Kočnera obvinit i na základě textové zprávy, kterou poslal spolumajiteli finanční skupiny Penta Jaroslavovi Haščákovi asi měsíc před Kuciakovou vraždou. „Jinak pracuju na odje*ání ču*áka,“ napsal kontroverzní podnikatel. „Povíme si to, až budeme spolu,“ odpověděl Haščák stručně. Znění SMS konverzace přinesl slovenský Denník N.

Jaroslav Haščák prostřednictvím mluvčího společnosti Penta spekulace o zapojení v přípravě vraždy odmítl. „Nikdy jsem s Mariánem Kočnerem nekomunikoval, a to ani v náznacích, na téma fyzické likvidace jakékoliv osoby. Neměl jsem žádné povědomí o tom, že by Marián Kočner připravoval úkladnou vraždu,“ sdělil podnikatel.

V souvislosti s vraždou Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové se Haščákovo jméno objevilo už na začátku února. Deník Plus JEDEN DEŇ tehdy sdělil, že obviněná Alena Zs. při výslechu jako hlavního objednavatele vraždy označila právě Haščáka.

„Slyšeli jsme, že to měla Alena ZS. na policii vypovídat, ale kategoricky vylučujeme, že by Jaroslav Haščák byl zapleten do vraždy Jána Kuciaka,“ okomentoval tehdy informaci mluvčí Penty Martin Danko pro server Echo24.cz.

Jaroslav Haščák v pondělí kontaktoval vyšetřovatele s tím, že chce v souvislosti se zveřejněnými zprávami mezi ním a Kočnerem vypovídat. Informaci potvrdil TV JOJ mluvčí společnosti Penta.

„Můžu potvrdit, že pan Haščák v pondělí okolo poledne kontaktoval z vlastní iniciativy vyšetřovatele. Je připravený podat vysvětlení k medializovaným SMS zprávám, pokud bude ze strany příslušných orgánů o takový krok zájem,“ sdělil televizi Martin Danko. Do portfolia investiční skupiny Penta patří například český mediální dům Vltava Labe Media.

Ján Kuciak se ve své práci zabýval mimo jiné i kontroverzními kauzami podnikatele Mariána Kočnera. Loni 21. února novináře i jeho snoubenku Martinu Kušnírovou měl podle vyšetřovatelů zastřelit Tomáš Sz. v Kuciakově domě ve Veľké Mače.

Vraha podle vyšetřovacího spisu najal Zoltán A., který v přípravě vraždy figuruje jako zprostředkovatel. Zoltána s úkolem zajistit střelce kontaktovala obviněná Alena Zs., blízká přítelkyně Mariána Kočnera.