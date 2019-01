Vyhazovače (†33) ze sexparty ubodali na Nový rok. Brutální video z večírku temného „Lorda“ Davenporta

Byl po uši zamilovaný do své přítelkyně, kterou si chtěl brzy vzít. Ke svatbě už ale nikdy nedojde. Rumunský vyhazovač Tudor Simionov (†33) zemřel na Nový rok v ranních hodinách. V londýnské čtvrti Mayfair ochraňoval zámožné návštěvníky luxusní party, kde podle všeho nebyla nouze o sex ani drogy. Při bitce byl pobodán do srdce a už mu nebylo pomoci.

„Byla to divoká party. Na co jste si vzpomněli, to tam bylo,“ řekl zdroj MailOnline. Večírek pořádal nechvalně proslulý muž. Nejde o nikoho jiného než samozvaného aristokrata Edwarda „Lorda“ Davenporta (53). Byznysmen byl v roce 2011 usvědčen za zpronevěru v přepočtu 128 milionů korun.

Za zločin dostal osm let ve vězení, ale byl podmínečně propuštěn po třech letech poté, co se mu podařilo úřady přesvědčit o tom, že mu selhávají ledviny a je fatálně nemocen. Jak je vidět, lhal, protože si užívá nezřízeného života svobodného muže. Nebýt tedy jeho a jeho touhy opět si namastit kapsy, mohl by Tudor nejspíš žít.

Odvážný vyhazovač se nebál postavit devíti mužům, kteří se chtěli na Nový rok kolem půl šesté ráno probojovat do sídla, jež má hodnotu v přepočtu 355 milionů korun a kde v minulosti údajně probíhaly dokonce swingers party. Sám Davenport prý vybíral vstupné, které se vyšplhalo klidně na 60 tisíc Kč za stůl pro pětici mužů.

Tudor odvážně bojoval proti přesile a jeho poslední okamžiky se dokonce podařilo natočit na video. Nakonec mu jeden z agresorů zasadil ránu do srdce. Odvážný vyhazovač chránící party, která byla podle sousedů eroticky orientovaná, byl do jedné minuty mrtvý. Zachránit se ho již nepodařilo.

„Viděl jsem ho, jak se vrátil dovnitř. Měl na sobě oblek, který byl celý pokrytý krví. Neměl na sobě ochrannou vestu nebo cokoliv jiného. Viděl jsem, jak mu krev teče z hrudníku. Chytil jsem ho za záda, vzal ručník a držel ho na ráně. Neřekl ani slovo, byl v šoku. Přežil minutu,“ řekl promotér klubu Leroy Rose (25).

Tudor se měl přitom letos ženit. „Na Silvestra byl můj přítel a budoucí manžel bodnut do srdce v práci. Ztráta je to nesnesitelná. Je pro mě těžké najít ta správná slova – jeho nečekaná smrt nás všechny šokovala," napsala na Facebook přítelkyně Madalina, která doufala, že se svým milým založí rodinu.

Z vraždy Tudora byl podezřelý Imran Kamel (26). Po zadržení ho však zatím policie obvinila jen z nelegálního držení zbraně. Později se ukázalo, že je vyslýchaný synem radikála Abu Hamzy. Madalinu nyní čekají chvíle plné smutku. Musí zařídit převoz těla svého přítele do rodného Rumunska a připravit pohřeb. Nový rok pro ni nemohl začít hůře.