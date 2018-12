Tereza (22) exkluzivně: Zbylo mi jen pár přátel, ostatní mě zklamali

Pobyt za mřížemi v daleké muslimské zemi je pro Terezu nepochybně náročný. V nejtěžších chvílích svého života se ale sympatická bruneta může opřít o milující rodinu. Tereza s příbuznými komunikuje přes český konzulát v Láhauru. „Rodina mě podporuje, jak jen to jde. Jsem na ně pyšná za to, že mě v této i pro ně nelehké době neopustili,“ řekla obžalovaná žena Blesku.

Kromě příbuzných jsou jako opora Tereze k dispozici i přátelé. „Pár mi jich zbylo. Ti ostatní mě hodně zklamali, ale to je součást života,“ sdělila Tereza zklamaně. Myslela kamarádku Simonu (24), která s ní do Pákistánu také létala?

„Už se jí neozvu. To, co se stalo, zatížilo celou mou rodinu. Je to zklamání. Dozvědět se o nejlepší kamarádce tohle, to by šokovalo každého,“ řekla v lednu Simona Blesku. Tereza se podle svých slov sblížila s několika spoluvězeňkyněmi, žádnou z nich ale za přítelkyni nepovažuje.

Svých pět minut slávy díky Tereze zažil i pákistánský právník Shoaib Nazi, který prý Češku několikrát požádal o ruku. Měl být dokonce tak neodbytný, že ho nechal soudce vykázat ze soudní síně a zakázal mu do ní přístup.

Informaci o žádosti o ruku ale sama Tereza nyní v dopise popřela. „Žádná žádost o ruku neproběhla. Se zmíněným právníkem jsem mluvila a on sám o ničem takovém taky neví. Prý by to jeho žena asi těžko nesla,“ vysvětlila Blesku.

Tereza je naštěstí zdravá, takže nepotřebuje péči vězeňských lékařů. Jediným zdravotním neduhem, který ji trápí, je vyrážka na obličeji. „Mám na tváři alergii, kterou se snažím léčit gelem z aloe vera. Zdá se, že se to lepší,“ sdělila.

Pákistánští celníci Terezu zadrželi v lednu s kufrem, v jehož dvojitém dně bylo schovaných skoro devět kilogramů heroinu. Zadržená Češka tvrdí, že o droze nevěděla.