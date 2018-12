Vražda majitele golfu na Kolínsku: Policie stále nezná pachatele, vdova nabízí tučnou odměnu

Bylo 28. října, když pan Antonín B. s manželkou povečeřeli, ona si šla lehnout a on vyrazil do přilehlé budovy zařídit nějaké záležitosti na golfový turnaj, který se měl konat druhý den na jejich hřišti v Molitorově, v jehož areálu bydleli. "Měli jsme nějaký kozí sýr a on mi řekl: 'Ten já ti koupim, ten ti chutná.'," vzpomíná na jedna z posledních slov vdova v pořadu Na stopě.

Tři osudové chyby na pumpě u Veltrus: Noční okénko nebo ostraha mohla Janu zachránit

Ráno Antonína ale nenašla ležet v posteli a začala ho hledat. Nakonec musela zavolat policii, která ho našla jen pár metrů od domu. Pomoci už mu bohužel nemohli. "Lékař po ohledání těla konstatoval, že zranění, které tento muž utrpěl, mohlo být způsobeno nějaký pádem větve nebo úrazem," řekla v pořadu ČT policejní mluvčí Marcela Pučelíková. Osudnou noc se totiž okolím prohnala bouřka s vichřicí. Zásah padající větví se tak zdál dost pravděpodobný. Ale...

Nařízená pitva prokázala, že na smrti Antonína nese vinu cizí osoba. Nebohého podnikatele někdo ubil k smrti, když se přesouval z domu do druhé budovy. Policie tedy pracuje s dvěma verzemi - Antonín buď večer vyrušil zloděje, nebo si na něj ve tmě někdo cíleně počíhal. Někdo, komu se znelíbil. "Pohyboval se v prostřední golfových hráčů, podnikatelů a mohl se stát obětí některých nelegálních aktivit," popsala mluvčí.

Antonínova manželka tuto verzi nevyvrací, ale nedokáže si představit, že by jejímu muži chtěl někdo ublížit. "Udělala bych všechno pro to, aby ho dopadli," uvedla vdova s tím, že se rozhodla nabídnout zajímavou finanční odměnu tomu, kdo poskytne informace vedoucí k dopadení pachatele. Částku ovšem nespecifikovala. "Je to rok a byla bych ráda, kdyby se to nějak pohlo," dodala.