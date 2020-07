Je tomu už třiadvacet let od zmizení Ivany Koškové v Příšovicích, které bylo tehdy teprve 14 let. Rodiče stále doufají, že se jednoho dne jejich dcerka objeví u jejich dveří. Dívka se tehdy vypravila na kole k tetě do vedlejšího města, tam však už nikdy nedojela. Zmizela beze stopy někde na cestě. Po dívce pátral i slavný senzibil Vlasta Plamínek.

„Nemůžu pochopit, jak se to může stát. Pořád jsem věřil, že je naživu, že ji třeba někdo unesl. Kriminálka ale nic nenašla, už nedává šanci ani 50 na 50,“ řekl před dvěma lety pro server TN.cz Miloslav Košek, tatínek zmizelé Ivany.

Osudný den

Čtrnáctiletá Ivana bydlela s rodiči ve vesnici Příšovice na Liberecku. Beze stopy zmizela dne 13. července roku 1997. Osudného dne se v její rodné vsi konaly Svijanské slavnosti a ve vesnici se to hemžilo lidmi. Dívka se rozhodla, že ten den navštíví svou tetu, která bydlela ve Svijanském Újezdě. Vypravila se tam na kole. Domů se však už nevrátila.

Co se onoho dne se stalo, se doposud nezjistilo, ačkoliv policie tenkrát rozjela velké pátrání a po Ivaně pátrat nepřestala. Dokonce se dívčin případ znovu otevřel v roce 2013. Ovšem případ nebyl stále objasněn. Do pátrání byl nasazen vrtulník s termovizí i potápěči, ale po dívce ani stopy.

Vlasta Plamínek: Dívka nežije

Po zmizelé dívce pátral i slavný esoterik Vlasta Plamínek. Podle Respektu nabídl rodině své nadpřirozené služby, protože byl tehdejším sousedem Koškových. Dívku však nenašel. Rodině řekl, že Ivana už nežije, protože nenašel její psychický otisk.

Dívku v den jejího zmizení vidělo několik svědků a to Ivanina spolužačka, která vypověděla, že ji viděla, jak na kole zatočila ke hřbitovu. Další svědkyně uvedla, že ji míjela autem a viděla, že se dívka vydala na Loukov a ne na Újezd. „Nenašli ani kolo. Bylo to den po slavnostech, kriminalisté tvrdili, že to vyšetřili, že to prohlídli,“ uvedl pro TN.cz zoufalý otec, který stále doufá, že se jeho dcera jednoho dne vrátí domů.

