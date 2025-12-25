Ani o Vánocích, kterým se přezdívá svátky klidu a míru, nemá policie v České republice čas si oddechnout. Sváteční čas právě naopak v mnohých rozvíjí vražedné choutky. Češi během Vánoc zabíjeli i v uplynulých letech – většinou ale šlo o náhlý popud mysli. Obětmi se stávají rodinní příslušníci, kamarádi nebo lidé, kterým vrazi dluží peníze.
Vánoční vraždy v Česku: Kvůli kouření ubodal mámu i 5letého synka i mladík, co týral zvířata a sekerou zabil svou mámu
1.2024 - Muž ubodal svého tátu i 5letého synka
27. prosince 2024 se Domaslavice na Teplicku probudily do rána zahaleného tragédií. Muž zde nožem usmrtil své dva příbuzné - svého otce Jirku a svého teprve pětiletého syna Honzíka. Svoji matku Janu zranil. Útočník skončil po ataku na psychiatrii.
Jirka s Janou si kloučka osvojili, když se o něj rodiče nedokázali postarat. Syn se jim odvěčil brutálním útokem v době - když ho matka vyzvala, aby šel kouřit ven, zasadil jí 19 ran nožem. Jiří ji přiběhl na pomoc, on sám brutální útok syna nepřežil. Pachatel nakonec svou zlobu obrátil i na malého chlapečka. Vrah neprojevil žádnou lítost a soud ho na podzim poslal na doživotí do vězení.
2.2023 - Ubodal partnerku před dětmi
Pouhý jediný den po tragické střelbě na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze musela policie na Českolipsku řešit jiný násilný trestný čin. Muž v Novém Boru v dětském pokoji zaútočil na svou partnerku. Přímo před očima malých dětí ji zasadil několik ran nožem, když mu jeho matka nůž vytrhla z ruky, došel si do kuchyně pro sekáček na maso a čin dokonal!
Nezbránila mu přítomnost rodiny ani dětí, ani ženina snaha o aktivní obranu. K útoku ho měl dovést zkrat poté, co mu žena oznámila, že ho chce opustit. Od soudu odešel s trestem 23 let za mřížemi.
3.2021 - Mrtvý novorozenec i dvojnásobná vražda
Rok 2021 byl na Vánoce pro policii velmi náročný. Ve Znojmě pouhé dva dny před Vánoci museli řešit dvojnásobnou vraždu. Mladý muž zde brutálním způsobem zabil svou matku a jejího druha. Jeho řádění nezůstal ušetřen ani rodinný pes. Dvojici napadl sekerou, kterou staršímu muži rozsekl hlavu, i nožem. U soudu vyšlo najevo, že chlapec měl naprosto otřesné domácí podmínky pro vývoj, které ho psychicky poznamenaly. Impulsem pro útok měl být strkanec od muže, po kterém upadla žena na zem. Syn se jí prý pak jal bránit, napadl ale i ji. V minulosti prý týral a zabíjel zvířata. Soud mu kromě trestu 16 let uložil i zabezpečovací detenci. Mladík sám uznal, že ví, že je nebezpečný pro společnost.
25. prosince měli pořádně napilno i policisté v Neratovicích. Slovenka přinesla na obvodní oddělení policie své mrtvé miminko. Těhotenství v průběhu roku měla tajit, porodila tři dny před Vánoci, dítě zabalila do deky a nacpala do květináče. Hned po Štědrém dni mrtvolku odnesla na policii. Od soudu odešla s trestem 15 let vězení.
4.2019 - Recidivista ubodal servírku
Policisté koncem roku 2019 řešili vraždu servírky v herně v Ostravě-Hrušově, kterou 23. prosince v podniku, kde pracovala, brutálním způsobem napadl recidivista Ladislav K. Podnapilý otec osmi dětí s 21 exekucemi na krku den před Štědrým dnem podle svých slov vypil půl litru slivovice a následně zamířil ze svého bydliště do nedaleké herny. Tam si dal pár piv a se servírkou, která počítala peníze, si prý povídal o Vánocích.
Obžalovaný u soudu přiznal, že využil chvíle, kdy se žena za barem otočila. Dostal se za bar, kde si vzal zhruba 25 centimetrů dlouhý nůž a peníze. Ženu následně donutil dojít do skladu. Muž uvedl, že poslední, co si pamatuje, bylo to, když žena seděla na židli ve skladu. Samotnou dobu, kdy na ni zaútočil, si podle svých slov nepamatuje a vybavuje si až následný útěk.
Na těle servírky bylo nalezeno celkem 46 bodných ran. „Lituju toho, co jsem udělal. Budu si to do smrti vyčítat,“ uvedl útočník u Krajského soudu v Ostravě, který mu uložil trest 15 let a 9 měsíců odnětí svobody.
5.2018 - Dva pokusy o vraždu a jeden ubodaný
Hned několik pokusů o vraždu šetřili policisté kolem svátků v roce 2018. 23. prosince na Vsetínsku napadl muž (29) svou přítelkyni i matku. 25. prosince pro změnu v Praze pobodal starší muž mladší po hádce, o dva dny později rovněž v Praze napadl muž svou sedmašedesátiletou matku, vážně ji zranil a poté se v bytě zabarikádoval.
Dokonanou vraždu šetřili policisté od 21. prosince v Adolfovicích na Jesenicku, kde se Hvězdoslav Stork (62) pohádal se synem (†40) své známé, se kterým měl dlouhodobé konflikty. Hádka přerostla ve fyzickou potyčku, při které starší z mužů v opilosti bodnul mladšího přímo doprostřed hrudníku.
Mladší muž na místě zraněním podlehl. Stork se policistům k vraždě přiznal. Uvedl, že syn kamarádky byl neustále „zhulený“ a napadal matku. „Ten den byl zase protivný a to už jsem se neudržel. Vzal jsem ten nůž, byl to nůž na chleba,“ vypověděl muž policistům. S nožem poté přiběhl do pokoje a muže vyzval, ať odejde. „Nechtěl, tak jsem ho bodnul. Nůž jsem tam zarazil celý. Když přijela sanitka, už jsem tam jen seděl. Vím, že jsem udělal blbost. Neměl jsem konflikt s nikým jiným, jenom s ním,“ doplnil muž ve výpovědi. Soud ho poslal na 10 let do vězení.
6.2017 - Prodavačku umlátil milenec cihlou
Tragicky skončila noc ze Štědrého dne na Hod boží vánoční pro rozvedenou bezdětnou prodavačku Lenky S. (†51) z Brna. Ze světa ji brutálně sprovodil její milenec (57), desetkrát trestaný zloděj, násilník a podvodník Bedřich B. z Havířova. Udeřil ji patnáctkrát cihlou! Žena se přitom s mužem dala dohromady přes internetovou seznamku.
Povečeřeli spolu, upili něco alkoholu a pak se spolu i několikrát vyspali. Později po něm prý chtěla jeho milá půjčit 100 000 korun. „Prý když nedám, udá mne, že jsem ji znásilnil. Pěstičkama mě bila do hrudníku. Naštval jsem se, vzal cihlu a praštil ji do hlavy,“ prohlásil Bedřich.
Žena klesla na postel. „Cosi mlela, za patnáct minut bylo po všem. Krev stříkala dokola. Šel jsem si zapálit na balkon, pak jsem se pozvracel. Přemýšlel jsem, co mám dělat a zda se udat,“ řekl.
Vrah pak sedl do auta a jezdil městem. Den po vraždě se na místo činu vrátil, mrtvolu přikryl a svázal špagátem. V zastavárně na Cejlu pak prodal šperky mrtvé ženy. Při dalších cestách po Brně vyhazoval zakrvácené šaty mrtvé.
Těla Lenky se zbavil jako poslední, po čtyřech dnech. „Vyhodil jsem ji někde u Moravan, asi na dálnici. Tam jsem ji skopl z náspu a odjel,“ prohlásil vrah.
7.2016 - Muž chtěl zabít přítelkyni tyčí
Obzvláště brutální čin se odehrál během Vánoc 2016 na Karvinsku. Čtyřiapadesátiletý muž se na pokusil ubít dřevěnou tyčí svou bývalou přítelkyni. Útok se stal 25. prosince večer v jedné z obcí na Karvinsku.
Muž podle policistů čekal, až žena skončí v práci, a napadl ji dřeveným předmětem přímo na ulici. „Na ženu útočil i poté, co upadla na zem. Hlídkující policisté náhodně projíždějící poblíž místa činu si všimli útoku a dalšímu násilí zamezili. Podezřelého muže zadrželi,“ sdělila mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Holčáková.
Třicetiletá žena utrpěla zranění. Útok podle policistů přežila jen díky rychlému zásahu policistů. Kriminalisté muže obvinili z pokusu o vraždu. Ve vězení může strávit až 18 let.
8.2015 – Bezdomovci před Vánoci ukopali kamaráda
Bezdomovec přezdívaný Dědek (†69) přišel o život týden před Vánocemi v roce 2015 pod mostem v kladenském údolí Sítná. Josef Řehák a Marek Zajac v noci přišli pod most, kde Dědek spal a kam později dorazil i jejich mladší známý Petr Brejcha. Bezdomovec zemřel na polytrauma – útočníci mu rozlámali lebku, způsobili mu pohmoždění a otok mozku či zlomeniny žeber. Předseda soudu upozornil na to, že brutalita útoku překvapila i soudního lékaře.
Obžalovaní na sebe vzájemně sváděli vinu a snažili se zlehčovat svůj podíl na vraždě, kterou neviděl žádný svědek. Na botách a kalhotách všech tří mužů se však našla krev shodná s krevní skupinou zavražděného a také jeho DNA. „Krev se na boty a spodní část kalhot nemohla dostat jinak než přímým kontaktem s tělem poškozeného,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička. Zranění oběti podle něj příliš nekrvácela, takže na místě činu nebylo žádné větší tratoliště krve, do nějž by obžalovaní mohli jen náhodou šlápnout.
Za vraždu si Josef Řehák s Petrem Brejchou odpykají 16 let vězení a Marek Zajac o rok méně, všichni v nejpřísnějším typu věznice. Zajac se navíc musí podrobit ústavnímu protialkoholnímu léčení.
9.2014 – Čech v Německu utloukl Slováka kamenem
Vrah (30) a jeho oběť (†35) žili ve Vídni jako bezdomovci a poznali se v charitativním zařízení pro lidi bez domova. Spřátelili se a už dříve spolu několikrát přespali v opuštěném vinném sklepě na vídeňské ulici Wagramer Strasse. Osudného večera mezi Vánocemi a Novým rokem se pohádali a navzájem se uráželi. Čech vypověděl, že Slovákovi dal nejdřív facku, načež ten popadl nůž a zranil ho na noze. „Tak jsem vzal nejbližší kámen a dvakrát ho udeřil do hlavy,“ uvedl obžalovaný.
Čech pak ve vinném sklepě ve vídeňské městské části Floridsdorf umlátil známého kamenem o velikosti pěsti. Čin by pravděpodobně nevyplul na světlo, kdyby se muž nesvěřil vězeňské psycholožce. Zadržen byl 27. února 2015 ve Vídni, protože ho české úřady hledaly kvůli majetkovému deliktu. Ve vydávací vazbě 4. března psycholožce řekl, že během vánočních svátků zabil jiného muže. Při vyšetřování pak policisty zavedl na místo činu a ukázal jim mrtvé tělo, které ukryl pod stavebním materiálem v nedaleké úžlabině. Soud ho poslal na sedm let za mříže.
10.2014 – Bratra ubil sekyrou, s mrtvolou pak spal v posteli
Tragédie se stala před Vánoci 2014 v domku v Bystřici pod Hostýnem. Muž (36) bratra (†36) nejméně šestkrát udeřil sekyrou do hlavy. Oba muži i jejich matka byli v té době opilí. „Jde o osobu, pro kterou byl alkohol denním chlebem,“ dodal k obžalovanému u soudu státní zástupce.
U soudu muž řekl, že byl opilý a na událost si nevzpomíná. Bratra prý udeřil jen jednou nebo dvakrát. Soudní znalec ale jeho slova vyvrátil. Při výslechu na policii obžalovaný řekl, že ho bratr pořád urážel, nadával mu a že se sekyrkou chtěl bránit před jeho útokem. Do hlavy prý bratra udeřil jen tupou stranou sekyry, aby ho postrašil.
Matka navíc několik dní po smrti staršího syna zemřela na selhání srdce. Syn přesto ani po jejím skonu úmrtí příbuzných neohlásil. S oběma mrtvými v pokoji spával do doby, než ho zápach rozkládajících se těl přinutil přenést si postel do jiné místnosti v domě. Policii na stopu zločinu přivedli sousedi, kteří oznámili, že matka ani její starší syn již delší dobu z domu nevycházejí. Pitva prokázala, že žena zemřela přirozeně.
11.2012 – Kvůli pár tisícovkám málem ubil prodavačku v hračkářství
Ludvík Ruszo (38) před Vánocemi 2012 v Jihlavě málem ubil k smrti prodavačku v hračkářství. Ženu tloukl kladivem a odcizil 9000 korun. Muž se podle kriminalistů na přepadení připravoval. Obchod v Žižkově ulici navštívil před loupeží; vybíral v něm autíčko pro jedno ze svých dětí. Protože neměl peníze na nájemné, rozhodl se s kamarádem Milanem Trnkou, že prodavačku oloupí.
Spis uvádí, že Ruszo si přinesl kladivo do prodejny v tašce. Prodavačce řekl, že si koupí autíčko. Když jej vzala, otočila se k němu zády a vykročila k pokladně, zaútočil. Oběť utržila nejméně tři údery půlkilogramovým kladivem do hlavy. Způsobily jí dvojnásobnou zlomeninu čelní kosti. Žena útočníka prosila, aby ji nechal být a vzal si peníze, on ale v násilí pokračoval a šlápl jí na obličej. Prodavačku nechal být, až když mu sama otevřela pokladnu s tím, ať si vezme peníze.
12.2012 – Bankovní obchodnici zabil kvůli strachu z ponížení
Michal Martínek (28) šestašedesátiletou obchodní zástupkyni firmy Provident Financial zavraždil den před Vánocemi 2012 u ní doma v Dolní Liboci. Obchodnice s ním vyřizovala splátky, na které tehdy neměl peníze. Na schůzce mu pohrozila, že vše prozradí jeho matce a v místě bydliště vylepí cedule s oznámením, že je dlužníkem.
Martínek zpanikařil, ženu v kuchyni zezadu udeřil kovovou tyčí a smrtelně pořezal na krku. Oběť byla podle znalců během útoku při vědomí, snažila se bránit a zemřela v důsledku vykrvácení. Mladík jí po činu ukradl z kabelky zhruba 30.000 korun, které použil na splacení některých dluhů. Soud ho poslal na 15 let do vězení.
13.2011 – Bytného zardousil a jeho tělo zapálil v lese
Jiří Srnec (46) 26. prosince 2011 v Brně podle spisu zardousil bytného své přítelkyně Andrey Bendové. O Vánocích se majitel bytu, kde Bendová dočasně žila, vrátil domů opilý a začali se hádat. Později se uklidnil, protože Srnec přinesl lahev slivovice, kterou se rozhodli spolu vypít. Bendová odešla do pokoje za synem.
Náhle se prý mezi muži strhla pře. Žena popsala, že z kuchyně slyšela chrapot, ale bála se tam vstoupit. Později jí prý Srnec oznámil, že problém s bytným je vyřešen. Tělo podle vyšetřování Srnec zabalil do igelitového pytle a za dohledu Bendové a podle jejích rad je odvezl do lesa. Cestou si koupil benzin a tělo zapálil. O dva dny později Bendová oznámila na policii, že se její bytný pohřešuje. Vyšetřování pak ukázalo, že zemřel násilnou smrtí. Byl odsouzen na 13 let do vězení. Bendová dostala dva roky vězení s podmíněným odkladem na pět let, protože Srncovi pomáhala zlikvidovat tělo oběti.
14.2009 – Nesvéprávnou sestru ubil židlí
Čtyřiapadesátiletý muž z Prackovic na Litoměřicku ubil těsně před Vánocemi roku 2009 židlí svou nesvéprávnou sestru. Svoji sestru muž týral delší dobu. Podle soudu o tom svědčila i řada starších nezhojených zranění, například zlomená žebra.
V době činu byl opilý. Na těle ženy byly i bodné rány, vrah také v bytě uklidil a s tělem své sestry manipuloval. Podle výpovědí znalců žena ve velkých bolestech umírala několik hodin. Soud ho poslal na 13,5 roku do vězení.
15.2007 - Vzteky umlátil 2měsíční dcerku
Třiadvacetiletý Martin Nešpor z Mikulčic na Hodonínsku v záchvatu hněvu o Vánocích v roce 2007 zabil svou teprve dvouměsíční dceru. Mladý muž tvrdil, že děvčátko spadlo z přebalovacího pultu. Zdravotníci, kteří dítě po údajném úrazu ošetřovali, tomu nevěřili a kontaktovali policii. Když dítě zemřelo, byla nařízena jeho pitva. Potvrdila, že dítě bylo zavražděno.
Ukázalo se, že muž nezvládl péči o dítě a v záchvatu hněvu jej udeřil do hlavy pěstí. Nešpor se následně k činu přiznal. Byl odsouzen na 13 let do vězení.
16.GALERIE
Přesně tak, snad tam zase paří ... " Za to, že ho udusila potom v lese spálil, ho čeká 13 let vězení". Paka. V továrně, když vyrobí zmetky, musí je zaplatit, Jestlipak i tihle nedovzdělanci platí své šmejdské výrobky?