Komunisté umučili kněze Josefa Toufara (†47): Bití, věšení na hák i mučení elektrickým proudem

Připomínka Josefa Toufara na zdi někdejšího Borůvkova sanatoria v Legerově ulici v Praze
Umučený farář z Číhošti Josef Toufar
20. února 2026
Katolický kněz Josef Toufar (†47) se stal jedním ze symbolů zvůle komunistického režimu. Duchovní zemřel v únoru roku 1950 po brutálním mučení vyšetřovatelů, kteří chtěli z Toufara vymlátit přiznání k nafingování zázraku v číhošťském kostele, kde Toufar působil.

Josef Toufar byl pro komunistický režim nepřítelem hned ze dvou důvodů. Jednak jako člen Československé strany lidové veřejně vystupoval proti komunistům a varoval před nimi, jednak byl nepohodlný jakožto kněz katolické církve.

Toufar od roku 1948 působil v kostele v obci Číhošť na Havlíčkobrodsku. A právě události, ke kterým v tamním kostele došlo 11. prosince 1949, v konečném důsledku stály Toufara život. Když kněz třetí adventní neděli sloužil mši, při kázání údajně došlo k zázraku, kterému bylo svědky 19 přítomných věřících.

Mučení proudem i věšení na hák

Když kněz při své promluvě pronesl větu „Zde ve svatostánku je ten, kterého mnozí neznají…“ a ukázal rukou na oltář, kříž na oltáři se prý pohnul. Svědectví o události se mezi lidmi začalo rychle šířit. Samozřejmě se doneslo i k uším komunistických činovníků a ti rozhodli. Josefa Toufara usvědčí z podvodu a kauza s nafingovaným zázrakem povede k diskreditaci církve. Osud pokorného kněze byl zpečetěn.

Na konci ledna roku 1950 si pro Toufara došli estébáci a kněz skončil ve Valdicích, kde ho brutálně výslechali. Vyšetřovatelé se neštítili ničeho, Josef Toufar neuvěřitelně trpěl. Jak upozornil spisovatel Miloš Doležal, mučení kněze vrcholilo  v podzemní cele valdického III. oddělení kolem 20. února. Estébáci ho bili, svlékali, svazovali, věšeli na hák, bičovali i týrali elektrickým proudem.

Vyšetřovatelé nakonec Josefa Toufara donutili podepsat výpověď, ve které se přiznal k zinscenování zázraku. Podle ní měl Toufar pohyb kříže způsobit připraveným mechanismem, což se vyšetřovatelé snažili doložit nahrávkou přímo v kostele, kde sám Toufar ve zinscenované rekonstrukci ukazuje, co komunisté chtěli. Na záběrech je Josef Toufar zřetelně zmlácený, zlomený a na pokraji smrti.

Necelý měsíc po zatčení, 25. února, Josef Toufar následkem brutálních výslechů skutečně zemřel. To ovšem komunisté neplánovali, protože mrtvého kněze nemohli odsoudit v rámci medializovaného monstrprocesu. Režim se tak alespoň pomstil Číhošti tím, že ji doslova vymazal z mapy. Na obec ani neodkazovaly ukazatele na silnicích v okolí, zkrátka jako kdyby vůbec neexistovala.

Josef Toufar se nicméně po 65 letech do Číhoště vrátil. V roce 2015 byly totiž vyzvednuty jeho ostatky z Ďáblického hřbitova a převezeny do krypty číhošťského kostela.

Umučený farář z Číhošti Josef Toufar
