Do kin míří druhá část hororu TO natočeného podle knihy spisovatele Stephena Kinga. Děj filmu se točí kolem postavy vraždícího klauna Pennywise, který terorizuje obyvatele městečka Derry. Stephen King se podle mnohých nechal při psaní knihy inspirovat skutečným klaunem-zabijákem Johnem Waynem Gacym, který v 70. letech v USA zabil 33 mladých mužů.

John Wayne Gacy z amerického státu Illinois byl nenápadný chlapík, který však skrýval děsivé tajemství – šlo o jednoho z nejhorších sériových vrahů v historii Spojených států. Gacy se živil jako obchodník ve městečku Norwood Park.

Sousedé ho znali jako oblíbeného člena místní komunity, Gacy se zapojoval do veřejného života a často vystupoval na dětských oslavách v okolí v převleku za klauna jménem Pogo. Jenomže vedle této postavy tu byla ještě Gacyho temná stránka.

Obtloustlý obchodník totiž mezi lety 1972 a 1978, kdy ho policisté dopadli, zavraždil 33 mladých mužů! Řadu z nich údajně převlečený za Poga. Mnoho z obětí nebylo plnoletých. Bestiální vrah chlapce zabíjel zbaběle, donutil je, aby si nasadili pouta, a když byli zcela bezbranní, mučil je, sexuálně zneužíval a nakonec je uškrtil. Když bylo po všem, mrtvá těla pohřbíval pod podlahu svého domu.

Sám Gacy neměl lehké dětství. Otec-alkoholik ho psychicky týral, vyvolával v něm pocit méněcennosti. Gacy se v mládí rychle vypracoval v úspěšného byznysmena, dělal manažera několika restaurací s rychlým občerstvením a později založil vlastní stavební společnost.

První manželství Johna Gacyho se rozpadlo poté, co byl v roce 1968 mladý byznysmen odsouzen za sexuální obtěžování 16letého chlapce. Gacy ve vězení pracoval jako kuchař. Jelikož sekal latinu, byl rychle podmínečně propuštěn. Na svobodu se dostal v roce 1970, žil spořádaným životem, a o dva roky později se dokonce znovu oženil.

Gacy se angažoval v politice, pomáhal organizovat různé společenské akce a vystupoval na dětských oslavách jako klaun Pogo. Nikdo ze sousedů netušil, že se pod maskou dobrotivého klauna skrývá sadistický sériový vrah, který má na svědomí zmizení desítek mladých mužů a chlapců z okolí.

Úchylný vrah lákal oběti pod záminkou „vědeckého výzkumu“, za který jim slíbil finanční odměnu. Na peníze mladé lidé lační výdělku slyšeli takřka pokaždé a nechali se Gacym nalákat k němu domů, kde je vrah spoutal.

Toho dosáhl buď lstí, to když se převlékl za Poga a pouta nasadil jako součást svého představení, nebo Gacy obětem vyhrožoval zastřelením, pokud se nespoutají samy. Když byli chlapci spoutaní a bezbranní, Pogo je mučil a znásilnil. Vrcholem jeho zvráceného čísla byl „trik s provazem“, tedy uškrcení oběti.

Ani druhé manželství Gacymu nevydrželo, žena se s ním rozvedla v roce 1976, když v domě našla homosexuální pornografii a manžela přistihla, jak si do garáže vodí mladé chlapce. Po rozvodu už neměl zvrácený zabiják žádné zábrany a v následujících dvou letech zavraždil tolik lidí, že už se mu do improvizovaného hrobu pod podlahou nemohli vejít.

Poslední oběť, 15letého Roberta Piesta, proto Gacy hodil do řeky. Šílený klaun chlapce nalákal k sobě domů nabídkou, že mu sežene práci, jenže nepočítal s tím, že se o tom Robert někomu zmíní. Hoch nechal ve své současné práci lísteček se vzkazem: „Jdu k podnikateli Johnu Gacymu. Prý mě zaměstná.“ Když chlapec zmizel, policisté logicky zamířili ke Gacymu. Ostatky obětí pod podlahou našli brzy.

Gacy se přiznal k vraždám 33 lidí, později svou výpověď změnil a tvrdil, že je zodpovědný za smrt pouze tří chlapců. Soud ho nicméně uznal vinným z vraždy všech 33 a odsoudil ho k trestu smrti. John Wayne Gacy zemřel v roce 1994 po aplikaci smrtícího koktejlu injekcí. Jeho poslední slova se nehodila do slušné společnostii. „Polibte mi p*del,“ bylo to poslední, co na tomto světě pronesl.