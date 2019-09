Romana Zeinertová ubodala a udusila své 4 děti: Bestie si už 8 let odpykává doživotí

Česká policie se letos zabývala nebo zabývá vraždami devíti dětí. Pravděpodobně největší zděšení vyvolal případ 2letého Marečka z Loun, kterého v únoru podle policie k smrti utýral přítel jeho matky Josef K. (21). O tom, že chlapec nežije v adekvátních podmínkách, podle všeho řada lidí věděla, nikdo s tím však nic neudělal.

Na začátku března pak na Chodově 27letý mladík údajně ubodal tříletou holčičku. Zatím poslední takový případ se odehrál v půlce srpna v jednom panelákovém bytě v Přerově, kde násilnou smrtí zemřela tříletá dívenka, podle vyšetřovatelů rukou matky.

Ve vraždách malých dětí mají velmi často prsty jedni z těch nejbližších – jejich rodiče. Nejinak tomu bylo 2. září před osmi lety v Širokém Dole na Svitavsku. Romana Zienertová (44) tehdy v rodinném domě, do kterého se s rodinou přestěhovala jen pár měsíců předtím, zavraždila své čtyři děti.

Těžko říct, co se toho dne Romaně honilo hlavou. Nejstaršího Davídka poslala na nákup a pak nožem zavraždila Romanku, Lukáška i Elišku. Když se Davídek vrátil domů, matka ho pronásledovala až na půdu, kde připravila o život i jeho. Nejstaršího synka udusila polštářem. Pak si Romana podřezala zápěstí a pokusila se oběsit.

Jako první na místo činu dorazil Romanin partner Jaroslav, otec nejmladší Romanky. Na místo se vydal, protože mu Romana ten den nebrala telefon. „Když jsem vstoupil do obývací kuchyně, viděl jsem na zemi dětské tělíčko v krvi. Nevěděl jsem, co mám dělat, tak jsem dveře zavřel a jel na policii do Poličky," vypověděl později u soudu. K domu pak kromě policistů dorazili i záchranáři, kteří Romanu letecky transportovali do nemocnice v Hradci Králové a zachránili jí život.

Romana si podřezala žíly a pokusila se oběsit na půdě, lano se však utrhlo a vražedkyně spadla z výšky na zem. Romana při pádu utrpěla vážná zranění hlavy a ztratila asi litr a půl krve. Lékaři ji v nemocnici uvedli do umělého spánku, její stav byl však stabilizovaný a rychle se lepšil.

Vražedkyně před soudem tvrdila, že trpí výpadkem paměti a hrůzný čin si nepamatuje. „Já vůbec nevím, pro mě to je neskutečné a nepochopitelné, nedovedu si představit, že bych někdy někomu ublížila, natož děckám," uvedla vražedkyně u Krajského soudu v Hradci Králové.

Prohlásila také, že si ze svého života vybavuje pouze útržky vzpomínek, například na taneční. Na dotaz soudce, zda si pamatuje na své děti či na svého partnera, odpověděla, že si na nic nevzpomíná.

Podle znalců však Romana Zeinertová výpadek paměti pouze předstírala. Motivem vraždy podle nich nebylo dětem ublížit, ale uniknout před problémy, které nezvládala. „Žila v nejistotě, měla strach o děti, měla konflikty s bývalým i tehdejším druhem. Zřejmě to vyhodnotila jako bezvýchodnou situaci," řekl soudní znalec Petr Stožický. Podle něj obžalovaná měla již v minulosti snahu řešit vypjaté situace únikem, za který je možné považovat i rozšířenou sebevraždu.

Znalci také uvedli, že žena netrpěla takzvanou laktační psychózou, nezjistili u ní ani žádnou duševní poruchu. Podle jejich posudků se jednalo o poruchu přizpůsobení v tíživé situaci. Útok na děti byl veden velkou silou, jedno z dětí mělo na těle devět ran od nože. Když soudce nechal promítat fotografie z místa činu včetně snímků mrtvých dětí, vražedkyně neprojevila žádné emoce.

Romana Zeinertová byla krajským soudem 11. května 2013 odsouzena na doživotí, při vynášení rozsudku spadla na zem a údajně zkolabovala. Soudce tak ve čtení verdiktu pokračoval na odročeném stání 30. května. Vražedkyně se odvolala, trest však potvrdil odvolací soud a po dovolání i ten nejvyšší.

