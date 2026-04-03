Nepředstavitelné utrpení: Lékař vysvětlil, jak Ježíše mučili před smrtí
Velikonoce jsou pro většinu lidí svátkem oslav jara - znovuzrození hraje velkou roli v původním pohanském svátku ale i v jeho křesťanské obdobě. Neméně důležitý je ale i motiv smrti - Ježíš Kristus na Velký pátek umírá na kříži po trýznivém mučení. Ukřižování bylo dlouhá staletí běžným způsobem mučení a poprav zločinců, co vlastně ale oběti včetně Krista zabilo?
Ježíš Kristus byl dlouhou dobu trnem v oku římským i některým židovským obyvatelům Jeruzaléma. Pilát Pontský nad ním nakonec vynesl rozsudek smrti - Ježíše ale nejprve zbičovali.
„Vojáci používali biče z kožených řemínků, do nichž byly vpleteny kovové kuličky. Když se bič dotkl těla, kuličky způsobovaly hluboké modřiny a zhmožděniny, které se při dalších úderech roztrhly.
