Přesně před 49 lety se deset mladých lidí rozhodlo utéct z ČSSR na palubě uneseného letadla. NV Mariánských lázních 8. června nastoupili na let do Prahy a pronesli s sebou dvě zbraně, které měli ukryté v dětském kočárku a ve spodním prádle. Když se ale pokusili převzít kontrolu nad letounem, při rvačce došlo k tragédii. Jeden z únosců zastřelil pilota. Únosci se skutečně dostali na demokratický Západ, za smrt pilota ale vyfasovali vězení. Dramatická událost se stala inspirací také pro jeden z dílů slavného seriálu Třicet případů majora Zemana. Příběh v něm vylíčený se však nezakládá příliš na pravdě. Jak to tedy bylo doopravdy?

Z případu uneseného letadla si díl Mimikry, který byl natočen v roce 1978, bere od únosců pouze dlouhé vlasy tzv. máničky a zájem o undergroundovou muziku. Hlavním cílem Mimikrů ve skutečnosti bylo negativně karikovat kapelu The Plastic People of the Universe, která patřila mezi hlavní představitele československého undergroundu. Měla tak ospravedlnit tažení komunistických úřadů proti nonkonformní kultuře.

Za únosem ve skutečnosti stála skupina deseti mladých „mániček“. Tvořilo ji sedm mladíků: Lubomír Adamica (†22), Jiří Beran (†50), Milan Trčka (†39), Jiří Vochomůrka (71), František Hanzlík (†37), Jaromír Dvořák (69) a Jaromír Kerbl (†65), které doplňovaly přítelkyně tří z nich: Alena Černá (71), Alena Heinzová (69) a Olga Setnická (67), která s sebou měla v době únosu dítě a byla znovu těhotná.

Pro všechny členy skupiny byl život v tehdejším socialistickém Československu k nevydržení, a proto spřádali plány, jak se co nejsnáze dostat za hranice. S myšlenkou na únos letadla přišel Adamica, kterého inspiroval podobný únos letadla jen o dva měsíce dříve, kdy 18. dubna 1972 unesla dvojice únosců let OI-438.

Ten měl původně směřovat z Prahy do Mariánských Lázní, ale kvůli nepřízni počasí byl odkloněn do Karlových Varů. Také tito únosci byli ozbrojeni a ve zmatku postřelili druhého pilota a prostřelili trup letadla. Místo požadovaného Stuttgartu poté letadlo přistálo v Norimberku.

Adamicova skupina si jako cíl svého únosu vybrala linku Mariánské Lázně – Praha – Bratislava – Lučenec společnosti Slov Air, na které létala letadla L-410A Turbolet, která měla pro únosce tu výhodu, že kabina pilotů nebyla oddělená dveřmi od kabiny pro cestující. Linka do Mariánských Lázní navíc vedla v blízkosti západní hranice.

Nedostatečná kontrola

Adamicou vedená parta nejprve zvažovala, že podobně jako předchozí únosci poletí z Prahy do Mariánských Lázní. Po prvním únosu se však zpřísnila bezpečnostní pravidla na vnitrostátních linkách, a skupina tak při pokusu se železnou trubkou v tašce záhy zjistila, že by se nedostala se zbraněmi přes detektory kovu. Ozbrojeni přitom byli dvěma pistolemi, které obstarala Alena Heinzová, když je doma vzala otci, zaměstnanci ministerstva vnitra.

Volba proto padla na opačný směr a na letiště v Mariánských Lázních, kde v té době jako terminál sloužila provizorní dřevěná budova a bezpečnostní prohlídky byly nulové.

I zde však měli namále ještě před nástupem do letadla. Podezřelé skupiny deseti mladých lidí s dlouhými vlasy si všimla pracovnice, která prodávala letenky. O svém podezření, že něco není v pořádku, neprodleně informovala ředitele letiště, který zatelefonoval na tehdejší Veřejnou bezpečnost. Její příslušníci nicméně tento telefonát nebrali vážně.

Skupina tak mohla nerušeně nastoupit do letadla, ve kterém kromě nich cestoval ještě JUDr. I. Klementis, vedoucí obchodního provozu společnosti Slov Air, Ing. Ladislav Smrček, hlavní konstruktér letounu L-410 z podniku Let Kunovice, Josef Jahn, malíř pokojů z Městského stavebního podniku Mariánské Lázně, a Josef Hrubý, student hotelové školy v Mariánských Lázních. Jednu z pistolí propašovali na palubu v dětském kočárku. Druhou pak měla jedna z dívek schovanou ve spodním prádle.

Kapitán je mrtvý

Letadlo vzlétlo krátce před čtvrtou hodinou odpoledne. Už v 16:04 Adamica vstává a svléká si bundu, čímž dává svým společníkům signál ke zmocnění se letadla. Únosci, kteří se obávají, že je na palubě ozbrojený příslušník SNB, útočí na zbývající pasažéry skleněnými lahvemi Coca-Coly, zatímco Adamica a Vochomůrka ozbrojení pistolemi vnikají do kokpitu, strhávají pilotům sluchátka a nařizují jim změnit kurz. Právě tehdy padá výstřel z pistole Lubomíra Adamici a kapitán letadla Ján Mičica (†52) se hroutí zalitý krví, která zkratuje jeden z panelů letadla.

Řízení se ujímá druhý pilot Dominik Chrobák (†85), kterému se po 26 minutách letu podařilo přistát na malém sportovním letišti u bavorského Weidenu. Po přistání část z únosců prchala k blízké dálnici, přivolaná policie však všechny rychle zadržela. Mezi tím lékař přivolaný k Mičicovi konstatoval jeho smrt.

Celá skupina skončila v policejních celách o několik měsíců později. Tehdy jich však již bylo pouze devět. Lubomír Adamica se po doručení obžaloby z vraždy v cele oběsil. Ostatním únoscům rozdal soud nepodmíněné tresty od tří do sedmi let vězení. Do Československa se mohli znovu podívat až po roce 1990, kdy jim tehdejší prezident Václav Havel (†75) udělil milost.

Co se skutečně dělo v kokpitu?

Podle závěrů bavorské kriminální policie zastřelil Adamica Mičicu bezprostředně v momentě, kdy se ho za Mičicou sedící Klementis pokusil zneškodnit. Západoněmečtí soudní znalci došli k závěru, že ho střelil do krku ze vzdálenosti 1,5 centimetru. Pochybnosti však zůstávají. Podle utajené pitvy nebyl Mičica střelen do krku, ale do hrudi, zatímco chňapal po pistoli, a kulka vyšla krkem. Šatstvo se stopami střelného prachu, které by to dokazovaly, však německá policie nikdy do Československa neodevzdala.

„Asi osm minut po startu jsem slyšel, jak několik osob povstalo ze svých míst. Kolem mě proběhl vyšší mladík a vrhl se zezadu na kapitána letadla J. Mičicu, který seděl přede mnou. Okamžitě jsem ho chytil kolem pasu a snažil jsem se ho zezadu odtáhnout od kapitánova sedadla. Mladík se otočil, prudkým úderem do obličeje mě srazil na sedadlo. Další osoba mě chytila kolem krku a začala škrtit. V tomto sevření jsem byl držen až do přistání. V momentě, kdy jsem byl sražen a zezadu škrcen, jsem si všiml, že drží v ruce pistoli. Vyhrožoval mi, že mě zastřelí, pokud se pohnu. Pak se bleskově otočil zpět ke kapitánovi letadla a ve velmi krátkém intervalu zazněl výstřel,“ popisoval v rozhovoru pro deník Rudé právo ze dne 12. června 1972 průběh únosu JUDr. Klementis.

Druhý z ozbrojených únosců v pilotní kabině Jiří Vochomůrka však v časopise Instinkt č. 23/12 Adamicu hájil. „Pistoli jsme při únosu letadla mít museli, ale střílet jsme nechtěli, takoví blbci jsme nebyli. Adamica nebyl vrah, výstřel vyšel při rvačce, kterou vyvolal ten připitej ředitel,“ řekl.

Na osudný výstřel v roce 2007 v rozhovoru pro deník AHA! vzpomínal i další z únosců Jaromír Kerbl, který se jako jediný natrvalo vrátil do České republiky. „Byl to strašný pocit, když ho zastřelil. Jako by se najednou přetrhla nit. Vůbec jsem nevěděl, co se děje. Tak jsem si sedl k okénku a ani moc nevnímal, co se děje kolem.“