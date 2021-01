Koronavirus ONLINE: Změny u kompenzací a ošetřovného. Babiš řekl, kdy dostane 2. dávku

Řeč na tiskové konferenci po jednání vlády padla i na respirátory FFP2. Češi totiž začali tyto zdravotnické pomůcky ve velkém vykupovat poté, co premiér Andrej Babiš (ANO) naznačil jejich povinné nošení v MHD. „Toto je jednoznačně odborný a vhodný způsob, jak zastavit rychlejš šíření viru. Ale musíme myslet na to, aby to neznamenalo zátěž pro lidi, kteří si to nemohou dovolit. V současné době tato povinnost nastavena není,“ uvedl k tématu respirátorů ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Jedním dechem ale Blatný dodal, že ti lidé, kteří respirátor mají a mohou jej nosit, by to měli dělat. „Alespoň v té hromadné dopravě. Šály a roušky ze záclonoviny opravdu nefungují,“ uvedl. Na dotaz médií dodal, že pokud by se tato povinnost zavedla, lidem v hmotné nouzy by respirátory poskytl stát.