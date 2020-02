„Nemusíme dělat žádnou paniku, je to kontraproduktivní, nikdy nedojde k tomu, že by se zavírala tak veliká oblast, že by bylo narušeno zásobování a to, co bylo v masmédiích, že státní hmotné rezervy mají potraviny jen na tři dny a obilí jen na 15 dní, tak si musíme uvědomit, že to je na celou republiku, a my když zavřeme oblast třeba deset tisíc osob, tak pro ně to bude na velmi dlouhou dobu,“ řekl v rozhovoru pro Blesk Zprávy náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

„Jsme schopni dělat 100 testů denně, budeme ale schopni navýšit na 1000 testů denně a bude se testovat i na zdravotních ústavech,“ dodal Prymula s tím, že bychom neměli zcela omezit cestování.

