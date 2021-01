Koronavirus ONLINE: Zemana čeká očkování, rektor na JIP. A přes 900 tisíc případů v ČR

V Ústeckém kraji vzrostl počet nových případů koronaviru o 478, je to o 194 méně než za předchozí úterý a o 57 více než za pondělí. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Pokračuje očkování zdravotníků a seniorů. Města pomáhají s registrací osob nad 80 let.

Od začátku epidemie se v regionu covidem-19 nakazilo 60.640 lidí, z toho se 52.026 vyléčilo. S koronavirem nebo v jeho důsledku zemřelo v kraji 1126 osob.