Koronavirus ONLINE: Zeman jmenoval Prymulu ministrem. A skok v počtu obětí v ČR

Někteří lidé schválně v obchodech nedodržují opatření proti nákaze. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza proto dnes požádal ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) o pomoc policie při prosazování zavedených povinností. Obchodníci přitom investují do bezpečnostních a hygienických opatření, za které letos zaplatí přes 3,8 miliard korun. Prouza to dnes řekl na tiskové konferenci Hospodářské komory.

Pro pracovníky prodejen je podle Prouzy velmi obtížné vymáhat dodržování vládních opatření po zákaznicích, kteří to odmítají. „Vznikla poměrně velká skupina lidí, kteří demonstrativně chodí do obchodů bez roušek, jsou výrazně agresivnější, než to bylo na jaře, a tady budeme potřebovat pomoc s tím, aby se lidé začali chovat zodpovědněji,“ řekl Prouza. Frekvence hlášení z obchodů, kdy řeší takový problém, se podle Prouzy z několika incidentů do týdne zvýšila nyní na několik denně.