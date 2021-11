Koronavirus ONLINE: WHO dala zelenou sedmé vakcíně. A 9902 nakažených za úterý v ČR

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Epidemie koronaviru v Česku s mutací delta zesiluje. Za úterý přibylo 9902 nově odhalených případů nákazy, uvedly krajské hygienické stanice. Hospitalizovaných už je 2058. Ministerstvo zdravotnictví podle šéfa resortu Adama Vojtěcha (za ANO) zvažuje úpravy protiepidemických opatření pro hromadné akce. Z testů pro bezinfekčnost by se mohly uznávat jen PCR. A Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes oznámila, že schválila k nouzovému použití vakcínu proti nemoci covid-19 od indické firmy Bharat Biotech. Očkovací přípravek Covaxin tak bude moci být zařazen do programu COVAX, který je určený chudým zemím. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.