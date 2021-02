Koronavirus ONLINE: Vláda rozhodne o testování školáků. A Blatný o respirátorech

Antigenní testy pro školáky by měl stát nakoupit přímo od výrobce. Premiér Andrej Babiš (ANO) by takové řešení považoval za ideální. Řekl to dnes v televizi CNN Prima News. V sobotu Babiš řekl, že by tendr měl být zrušen, protože ho provází nejasnosti. Výběr naopak hájí vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Babiš opět poukázal na vážnou epidemickou situaci v Česku. Řekl, že se obrátil na Evropskou unii, zda by Česko nemohlo přednostně dostat více vakcín, které by poté ostatním zemím vrátilo.