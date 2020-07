Koronavirus ONLINE: V Jihlavě zemřeli dva nakažení senioři. Vysočina vrací roušky

Vláda dnes souhlasila s přesunem 6,4 miliardy korun mezi fondy EU, peníze budou využity na financování programu Antivirus. Zároveň rozhodla, že část peněz z EU v rámci záchranného fondu EU bude rozdělena primárně do zdravotnictví, na sociální infrastrukturu, integrovaný záchranný systém a na kyberbezpečnost. Na twitteru o tom informovala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Antivirus mohou využít firmy, na které dopadla koronavirová krize, program má bránit propouštění. Pokrývá období od vyhlášení nouzového stavu od 12. března do konce srpna. Někteří členové vlády z ČSSD i za ANO už mluvili o prodloužení do konce roku. Žádají to odbory i zaměstnavatelé.