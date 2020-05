Koronavirus ONLINE: V ČR přibyla hrstka nakažených. A do škol můžou další děti, pustí je i ven

Na státní poukazy na dovolenou v tuzemsku by vláda měla vyčlenit alespoň deset miliard korun. Tato podpora by měla být schválena nejpozději do 28. června. Po dnešním jednání s prezidentem Milošem Zemanem to řekli předseda Fóra cestovního ruchu Viliam Sivek a místopředseda Fóra a viceprezident Svazu léčebných lázní ČR Martin Plachý.

Prezidentovi na schůzce zároveň představili situaci kolem cestovního ruchu se zaměřením na dopady koronavirové krize. Prezident podle jejich slov vyjádřil plnou podporu při jednání s ministry.

Sivek s Plachým prezidenta informovali, že cestovní ruch se letos propadne o více než polovinu, což významně poznamená také státní rozpočet. Podle Plachého státu se nedostane více než 70 miliard korun. Navíc je ohroženo zhruba 200 000 pracovních míst, pokud stát cestovní ruch nepodpoří.