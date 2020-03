Ředitel Úrazové nemocnice v Brně Zdeněk Buštík striktně odmítl, že by personál pochybil v případě tří cizinek, které koncem února navštívily zařízení kvůli vyšetření na koronavirus. Turistky tu prý odmítli ošetřit a poslali je na infekční oddělení Fakultní nemocnice v Brně. Místo toho ale odjely do Prahy, kde se u dvou z nich nákaza potvrdila. Na místo ředitele bylo vypsán konkurz. „Turistky bez zřejmých symptomů nemoci žádaly o informace o možnosti vyšetření na nákazu koronavirem. Ambulantní sestra bohužel neumí anglicky, proto přivolala lékařku. To požádala cizinky, aby posečkaly v čekárně a odešla se sestrou pro ochranné pomůcky. Po návratu ale v čekárně nikdo nebyl,“ popsal ředitel okamžiky, kvůli kterým se na nemocnici snesla sprška kritiky nejen ze strany vedení města, ale i ministerstva zdravotnictví a premiéra Babiše.