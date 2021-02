Koronavirus ONLINE: Stav nouze v rukách hejtmanů, druhá dávka pro Zemana a Německo zavírá dveře

„My jsme. Pan ministr Blatný předložil prezentaci hejtmanům, kde je jasně napsáno, co se nezmění. Školy, ale bude problém s nákupem testů. Co se mění, to, že obchody nebudou uzavřeny. To může nastat, pokud nebude nouzový stav. Trhy, sauny. Rozvolňujeme strašně moc míst, a proto je to nebezpečné. Může dojít k přetížení zdravotnického systému. Bude potřeba vytvořit tisíc lůžek na JIP, hrozí 30procentní nárůst,“ podotkl během tiskové konference po jednání s prezidentem premiér Andrej Babiš (ANO).

Babiš doufá v jedinou možnost, jak nouzový stav prodloužit, a tedy v to, že hejtmané o stav nouze požádají. „Prezident se nabídl, že by mohl navrhnout setkání parlamentních stran, ale já se omlouvám. My dneska musíme dokončit jednání s hejtmany. Včera jsme chtěli jednat s opozicí, teď už je pozdě. Snažil jsem, snažil jsem se moc. Tady je jen snaha napadat Babiše. Já si ale myslím, že zodpovědní hejtmané si uvědomují, že by to pro ně bylo velice obtížné bez pomoci vlády a kompetencí za nouzového stavu,“ pokračoval premiér v napadání opozice.