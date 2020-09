Koronavirus ONLINE: Skok v počtu případů, na jihu nasadí roušky i ve třídách. Babiš: Konec strašení

Kvůli výskytu onemocnění covid-19 je uzavřená Základní škola Jeremenkova v Praze 4. Covidem-19 onemocněli dva žáci školy a jeden z učitelů. ČTK to dnes řekl ředitel školy Jan Vondrouš.

„Karanténa byla nařízena všem pedagogickým pracovníkům, a to vzhledem ke kontaktům s učitelem pozitivně testovaným na covid-19,“ uvedl ředitel. Pedagogům by karanténa měla skončit v pondělí 21. září. Do té doby se podle informací na webu školy nevyučuje.