Koronavirus ONLINE: Šéf hejtmanů chce po vládě obrat u nemocnic. A Sasko uleví pendlerům

Ve světě už vakcinují ve 42 státech. Z toho 36 je tzv. vysocepříjmových. Světová zdravotnická organizace to uvedla na twitteru se zmínkou, že problémy s vakcínou mají chudé státy, ke kterým se očkování nedostává.

"At present, 42 countries are rolling out safe & effective #COVID19 vaccines. 36 of these are high-income countries & 6 are middle-income.

There’s a clear problem that low- & most middle-income countries are not receiving the vaccine yet"-@DrTedros