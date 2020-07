Koronavirus ONLINE: Roušky na Kutnohorsku, 13 tisíc případů v ČR a Řecko požaduje testy

Irské zdravotnické úřady varovaly obyvatele, aby navzdory malému počtu nových případů nákazy koronavirem nepodceňovali situaci, a upozornily, že reprodukční číslo stouplo nad kritickou hodnotu jedna. Znamená to, že jeden infikovaný v průměru nakazí více než jednoho dalšího člověka, a epidemie tedy může opět nabrat vyšší tempo. Odborníci považují za alarmující i to, že až tři čtvrtiny nových případů tvoří mladí lidé do 25 let, uvedl server BBC.