Koronavirus ONLINE: Rekordní počet nakažených v ČR. Bruntálsko a Opavsko se bouří

K možnosti volit v karanténě se vyjádřil epidemiolog Roman Prymula, který navrhuje korespondenční volby. „Myslím si, že by bylo možné uzákonit korespondenční volby, byť jen pro ty, kteří jsou v karanténě,“ řekl serveru iDnes.cz Prymula. Podle něj obecně platí, že když má člověk nějakou infekci, neměl by ohrožovat ostatní občany tím, že by šířil nákazu. „Běžně tato onemocnění handicapují jedince při volbách,“ uvedl.