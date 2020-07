Koronavirus ONLINE: Rekordní počet nakažených v ČR. A karanténa „Mekáče“ na Kladně

Zájem o zahraniční pobyty s evropským programem Erasmus navzdory šíření nového koronaviru ve světě výrazně neklesá. Svůj plánovaný výjezd v nadcházejícím zimním semestru zrušilo zhruba deset procent přihlášených vysokoškoláků. Tři čtvrtiny chtějí do ciziny vyjet, další zvažují pozdější výjezd. Novinářům to dnes řekli zástupci Domu zahraniční spolupráce (DZS), který Erasmus v ČR koordinuje.

„Většina českých studentů výjezdy neruší, protože až 75 procent studentů nadále počítá s tím, že do zahraničí vyjede. Pouze devět procent studentů nyní ruší výjezdy,“ řekl vedoucí oddělení vysokoškolských mobilit a projektů Roman Klepetko. Podle něj jsou univerzity většinou připraveny na to, že pokud by se epidemiologická situace zhoršila, přešly by na on-line výuku a umožnily by tak pokračování studia v programu Erasmus.