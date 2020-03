„Přenos koronaviru proběhl v rámci České republiky,“ uvedl pro Blesk Zprávy náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. „Nešlo o komunitní, nekontrolovaný přenos. Ale proběhlo to v rámci rodiny, kde se to dalo očekávat,“ zmínil Prymula. Jde o případ matky nakaženého děčínského zastupitele – zatímco on si nákazu „dovezl“ z Itálie, máma s ním lyžovat nebyla a nakazila se až v Česku. Upozornila na to televize Nova.