Koronavirus ONLINE: Přes 14 tisíc obětí v Česku. A Blatný i Babiš odložili dávku

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v České televizi řekl, že v příštím týdnu bude jednání o snížení dodávek vakcíny Pfizer/BioNTech zhruba o 40 procent. Podle něj je to špatně a nemělo se to společnosti stát.

„Je to něco, co mě znepokojilo a jde to jednoznačně za firmou Pfizer,“ reagoval ministr. I Česko bude muset na tuto situaci podle Blatného nějak reagovat. „Je to z mého pohledu špatná spolupráce a selhání této společnosti, to se nemá stát,“ neskrýval znepokojení ministr zdravotnictví.