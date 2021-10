Koronavirus ONLINE: Policie řešila porušení opatření u voleb. A Klaus s roušku pod nosem

Pacienti v ústecké nemocnici mají o volby větší zájem než v minulosti

Kvůli koronaviru musí členové komise i pacienti nosit respirátory. Pacienti si pak navíc musí dezinfikovat ruce. Podle zapisovatelky je na to musí komise upozorňovat. Na covidovém oddělení dnes nikdo volit nebude, většinou proto, že si pacienti nezařídili volební průkaz nebo nemají občanský průkaz, kterým se musí prokázat. Volební komise musela za pacientem na infekčním oddělení i přesto přijít v ochranném plášti. Pokud by chtěl volit někdo z pacientů s koronavirem, museli by se členové komise odít do speciálního ochranného obleku.