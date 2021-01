Koronavirus ONLINE: Pokles na 5391 nakažených v nemocnicích v ČR. A inspektoři v hotelech

Filip: Neotevřít skiareály byla chyba

"Myslím, že i za této epidemiologické situace je možné, aby byly pro skiareály i pro školy na prvním stupni předepsány hygienické podmínky tak, jaké platí třeba pro supermarkety a obchody. My jsme proto směřovali náš návrh k zahájení školních prázdnin, kdy by se to dalo zvládnout, protože jejich nástup je postupný," uvedl pro Novinky.cz předseda KSČM Vojtěch Filip.

"Jsem toho názoru, že je lépe, aby lidé navštěvovali skiareály organizovaně tak, aby byla dodržena hygienická opatření, než aby tam lidé přijížděli a v podstatě nebyly žádné kroky, které by zamezovaly šíření koronaviru," podotkl.

"Ano, dostali jsme veřejný příslib, že to vláda udělá. A opravdu nechápu, proč se tomu teď brání, když stanovení hygienických pravidel je možné," vytkl vládě. "Považuji to za selhání vlády. Když něco slíbí, tak by měla udělat vše, aby slib mohla dodržet," míní Filip. Ve středu se chystá na jednání s Babišem, požádal i o schůzku u Zemana. "Celá situace může skončit tím, že budeme jednat o vypovězení dohody o toleranci vlády," dodal Filip.