Britská vláda by při významném rozšíření koronaviru zvažovala zavírání škol, omezování shromažďování nebo výzvy k přechodu na práci z domova, v poslední fázi případné epidemie pak povolání zdravotníků v důchodu zpět do služby či odklady „nenaléhavé“ péče. Uvádí to dnes zveřejněný akční plán.

Podle premiéra Borise Johnsona je Británie na boj proti nákaze velmi dobře připravená. Výskyt koronaviru se zatím v zemi potvrdil u čtyř desítek lidí. Většina obyvatel „by měla žít své životy jako obvykle“, řekl Johnson, přičemž zdůraznil význam mytí rukou mýdlem a horkou vodou.

Deník The Times dnes píše, že podle vládních činitelů má země 30 dní na to, aby se připravila na „vážné propuknutí“ nemoci COVID-19. „Vědci se nedomnívají, že se virus nekontrolovaně šíří Británií, ovšem očekává se, že to se v příštích dnech změní. Až se tak stane, čeká se kulminace o šest týdnů později, přičemž by problém mohl přetrvávat několik měsíců,“ uvádí list.

Britský premiér zmínil i kroky, na které nemusí dojít. Je podle něj příliš brzy na to říci, zda šíření koronaviru plošným způsobem naruší životy lidí v Británii. Co kdyby ale propukla těžká krize? „Armáda je pochopitelně vždy připravena pomoci, ale to je součást přiměřeného nejhoršího scénáře,“ uvedl Johnson na tiskovce po otázce na možné kapacitní problémy policie.