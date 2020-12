Koronavirus ONLINE: PES je na hraně zpřísnění. A Blatný chce pro hříšné hospody tvrdé tresty

Pivovary v Přerově a Hanušovicích navzdory nepříznivému dopadu pandemie koronaviru na provoz restaurací a prodej piva uvařily sváteční ležáky. Budou před vánočními svátky k dostání ve znovuotevřených hospodách i prodejnách. Pivovary si pochvalují poptávku po vánočních speciálech, jejichž produkci v posledních letech zvyšovaly.

Přerovský Pivovar Zubr uvařil 1400 hektolitrů čtrnáctistupňového zimního speciálu Zubr Maxxim. Polovina várky je určena do sudů a restaurací, druhá polovina byla stočena do lahví. „Zubr Maxxim je náš poslední letošní speciál. Jsme rádi, že si ho lidé budou moct vychutnat i ve své oblíbené restauraci a pivnici s přáteli a připít si tak společně na zdraví, které je v současné době to nejdůležitější,“ řekl ČTK ředitel Pivovaru Zubr Tomáš Pluháček.

Pivovar Holba na závěr roku připravil novinku v podobě za studena chmeleného svátečního ležáku, který se vyznačuje výraznou hořkostí. „Studené chmelení využíváme pro zvýraznění chmelové vůně. Vzhledem k tomu, že Holba Sváteční horský ležák má výrazně vysokou intenzitu hořkosti s drsnějším charakterem a dlouhým dozníváním, je studené chmelení prvkem, který doplní chmelové aroma a zjemní celkový dojem,“ podotkl sládek Pivovaru Holba Luděk Reichl.