Koronavirus ONLINE: „Pařba“ v Chorvatsku roznesla nákazu napříč Českem, zhrozil se Maďar

„Není to vítězství,“ reagovala na zelenou Prahu hygienička hlavního města Zdeňka Jágrová.

„Pouze to, že jak se budeme chovat, má vliv na výskyt (…) Problémy nám dělají mladí lidé, které nic nenutí, aby se vyhýbali činnostem, na které byli zvyklí. My nechceme zakazovat činnosti nebo zavírat. Ale pokud se to bude zhoršovat, nic jiného nám nezbyde,“ uvedla Jágrová.

Jágrová tak prosí o ohleduplnost, jinak také můžeme dojít k něčemu, co nám bude zakázáno. „Opatření jsou vždycky represivní, ale bez toho se nikam dál neposuneme. Zamyslete se nad tím, jak se virus šíří a jaké máme volnočasové aktivity,“ dodala.