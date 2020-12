Koronavirus ONLINE: Ostrý vzkaz hospodského vládě. Stav nouze do Vánoc a 9226 úmrtí v ČR

Pokud se epidemiologická stiuace ještě více zhorší, bude vláda v pondělí jednat o zpřísnění opatření. Pohrozil tím ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Podle ministra se bude posuzovat nejen protiepidemické skóre PES, ale také například vývoj v nemocnicích. „Je možné, že by se v pondělí jednalo o změně do stupně čtyři. Dopředu říkám, že by to bylo s dostatečným odstupem, aby se na to všichni mohli připravit,“ dodal.

Skóre PES zůstalo na 64 bodech, pátý den se tak drží ve čtvrtém stupni rizika. Podle dat ministrestva zdravotnictví se ale zhoršily všechny ukazatele.

„Dopředu říkám, že když by k takové změně došlo, potom by byl dostatečný časový odstup k tomu, aby se na to mohli všichni připravit,“ podotkl Blatný.