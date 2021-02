Koronavirus ONLINE: Obchodníci už tisknou letáky. A rekordní počet těžkých případů v ČR

Zpěvák Daniel Landa a zástupci petice Blanický manifest představili desatero, kterým by se lidé a stát měli podle jejich názoru řídit při zvládání pandemie. Důraz klade na individuální opatření, vysvětlování či na pochopení principů samoléčby. Požaduje návrat dětí do škol nebo uvolnění veškerých venkovních volnočasových aktivit. Zástupci manifestu to dnes řekli na tiskové konferenci.

Podle Landy by politici měli lidi o dodržování opatření žádat a odborníci by měli občanům každý den vysvětlovat, co je třeba dělat. Lidem by se pak měla nechat určitá míra dobrovolnosti. Desatero představil epidemiolog Jiří Beran. Odmítl, aby byli zástupci Blanického manifestu zaměňováni s těmi, kteří chtějí vše otevřít a nenosit roušky. „My jsme lidé, kteří chtějí vysvětlovat, co je potřebné,“ řekl.

Podle desatera by zdravotní péče a očkování měly být soustředěny na ohrožené skupiny. Lidé by měli dodržovat ochranná preventivní opatření „4R“, proti běžně doporučovanému mytí rukou a rozestupům, zástupci manifestu požadují roušky ve vybraných rizikových prostorách a přidávají „rozum“ a užívání vitamínů C, D a zinku.