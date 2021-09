Koronavirus ONLINE: Nejvíc hospitalizovaných od poloviny června v ČR. A Rakousko přitvrzuje

Moskva uvolňuje protipandemická opatření a od 21. září obnoví některé lety s pasažéry na Slovensko, do Španělska, Iráku a do Keni. Oznámila to ruská vláda. Zvýší se též počet letišť, ze kterých se z Ruska létá do Egypta a Turecka.

Rusko v březnu 2020, na začátku pandemie pandemie covidu-19, zavedlo rozsáhlá cestovní omezení, z nichž mnohá zůstávají v platnosti. Země ale postupně rozšiřuje seznam zemí pro leteckou dopravu. Co se týče posledních změn, ruská pracovní skupina je učinila s ohledem na pandemickou situaci ve jmenovaných zemích.

Letecká doprava v Rusku stále zůstává pod úrovní z období před příchodem pandemie. Díky uvolňování koronavirových restrikcí už dříve vzrostl počet domácích letů.