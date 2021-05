Koronavirus ONLINE: Návrat Vojtěcha, přes 100 tisíc registrací 30+ a superpokuta pro AstraZeneku?

Distribuce vakcíny proti covidu-19 firmy Moderna praktickým lékařům ve Zlínském kraji bude pokračovat do konce června dosavadním způsobem. ČTK to dnes řekl hejtman Radim Holiš (ANO). Kraj dává od začátku vakcinace všechnu vakcínu Moderna i AstraZeneca praktikům. Zajistil také rozdělení dávek na menší části a jejich distribuci přímo k lékařům. Minulý týden hejtmanství i praktici v kraji kritizovali změnu systému distribuce Moderny, kdy měl kraj dostávat pouze vakcínu na druhou dávku a první dávku si měli objednávat sami lékaři, a to v minimálním balení po sto dávkách. Pro praktiky by to však bylo nevýhodné, a tak hrozili, že očkovat přestanou.

„Včera (v úterý) jsme se s centrálním týmem dohodli na distribuci Moderny pro náš kraj do konce června. To znamená, že Zlínský kraj do konce června u praktiků pomůže s rozdělením vakcíny v našich nemocničních lékárnách, a garantujeme, že veškerá Moderna a AstraZeneca jde ve Zlínském kraji praktikům,“ uvedl Holiš.