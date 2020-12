Koronavirus ONLINE: Naštvaný Kalousek, šéf BIS v karanténě a vystavování obětí opět možné

Hamáček děkoval Zemanovi za podporu a rýpl si do odpíračů nouzového stavu

Od prezidenta Zemana dnes vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) cítil podporu pro vládní postup. „Na všech jednáních v době covidové, kde jsem byl s panem prezidentem, jsem cítil velmi silnou podporu ze strany prezidenta republiky pro ten boj vlády a opatření. I dnes pan prezident tu podporu vyjádřil a já mu za to děkuji,“ řekl Hamáček.

„Dnes nemluvíme o tom, že bychom přecházeli ze stupně 3 do stupně 2, jak bychom asi chtěli a všichni si to přáli, ale jsme na hraně stupně 3 a 4. Tzn. ta situace se rozhodně nezlepšuje, a pokud máme ta opatření, která fungují, protože srazila ty denní nárůsty z nějakých 16 tisíc na dneska nějakých 4200, tak je potřeba v těch opatřeních pokračovat a ta opatření mohou pokračovat jen za předpokladu, že bude platit nouzový stav. Pokud někdo prohlašuje, že hlasovat pro nouzový stav nebude, tak de facto říká, že odmítá pokračování těch opatření. Jakmile skončí nouzový stav, tak jediné opatření, které zůstane v platnosti, je nošení roušek,“ upozornil Hamáček po schůzce se Zemanem.

Ostatní opatření by s koncem nouzového stavu byla zrušena ze dne na den, Hamáček přitom varuje, že by se situace „absolutně rozvolnila“ a prodloužení stavu nouze je tak to jediné, co se dá dělat, protože nikdo z kritiků nepředstavil alternativu, jak účinně bojovat s epidemií bez nouzového stavu. „Všichni kritici a odpírači nouzového stavu vědí, že žádná taková alternativa není,“ vzkázal Hamáček.