Koronavirus ONLINE: Nakažený v Babišově okolí. A OKD přerušuje těžbu ve všech dolech

Premiér Andrej Babiš (ANO) nezvažuje, že by kvůli nakaženému na úřadě vlády zašel na testy, pracoval odjinud nebo se vrátil k jednání vlády ve formě videokonference. „Budu fungovat úplně normálně. Pokud vím, při preventivním testování zaměstnanců byl pouze jeden pozitivní záchyt. A to navíc u člověka, se kterým členové vlády absolutně nepřijdou do kontaktu,“ uvedl Babiš pro Blesk Zprávy a dodal: „Hygiena hlavní města Prahy okamžitě přijala všechna potřebná opatření, nejbližším spolupracovníkům pozitivně testovaného byla nařízena karanténa a to je podle mě pro tuto chvíli dostatečné.“