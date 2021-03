Koronavirus ONLINE: Nakažený cizinec kradl a útočil v supermarketu. A 26 tisíc obětí v ČR

V důsledku opatření proti šíření koronaviru se loni uskutečnilo i méně katolických křtů než obvykle. Bylo jich 14 600, což je o čtvrtinu méně, než je dlouhodobý průměr. Nejvíce ubylo křtů malých dětí. Namísto tradiční doby křtu na Velikonoce mnozí loni na přijetí do církve čekali až do června. Téměř celý rok pak nebylo možné pořádat bohoslužby v obvyklém rozsahu. Řada čekatelů slavnost přijetí křtu odkládala v očekávání brzkého uvolnění opatření, které však stále není v dohledu a mnohé narozené děti i dospělí konvertité tak na křest stále čekají. V tiskové zprávě to dnes uvedla Česká biskupská konference.