Koronavirus ONLINE: Nákaza znovu ve všech okresech ČR. A pomoc pro turisty do Řecka

Fakultní nemocnice Olomouc kvůli povinným testům pro české turisty mířící do Řecka rozšíří od čtvrtka provozní dobu svého odběrového místa na vyšetření covid-19, aby uspokojila zvýšenou poptávku po této službě. Odběrové místo bude otevřeno ve všední dny od 07:30 do 15:00, z toho pro samoplátce od 11:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00. O sobotách bude středisko v provozu mezi 08:00 a 12:00, kdy bude k dispozici výhradně samoplátcům. ČTK to dnes řekla náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc Andrea Drobiličová.