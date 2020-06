Koronavirus ONLINE: Nákaza zasáhla českou fabriku. A hygienici řešili další zpřísňování

Norsko od 15. července zruší cestovní omezení pro evropské země, které splní potřebná koronavirová kritéria. Dnes to podle agentury Reuters oznámila norská premiérka Erna Solbergová, která zároveň Nory vyzvala, aby do zahraničí necestovali. Norsko již od 15. června umožnilo cestování do Finska, Dánska, na Island a na švédský ostrov Gotland a zpět.

Země nyní hodnotí zdravotní situaci v každém severském regionu zvlášť a každých 14 dní chce přezkoumávat svá doporučení ohledně cestování. Od poloviny července chce stejným způsobem přistupovat k dalším evropským státům.