Koronavirus ONLINE: Na Trutnovsku je zle, vyjely tam mobilní týmy. A nakažený poslanec ČSSD

Pátá linka na výrobu roušek a respirátorů z Tchaj-wanu, která na rozdíl od předchozích bude darem vlády vládě, dorazí příští týden do Zlína. Příjemcem bude Technický a zkušební ústav stavební (TZÚS). Na twitteru to uvedla náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Martina Tauberová. „Podepsáno. Linka na respirátory z Tchaj-wanu putuje do České republiky. A to na základě darovací smlouvy mezi Tchajwanskou ekonomickou a kulturní kanceláří a Technickým a zkušebním ústavem stavebním. Linka má dorazit do Zlína zhruba 16. února,“ napsala.