Koronavirus ONLINE: Na fotbal a koncerty se dostane víc lidí. A Češi mají v Maďarsku výjimku

Odběrové místo pro testování na covid-19 v Pardubické nemocnici prodlužuje od 1. září provozní dobu. Odběry se budou provádět od pondělí do pátku od 8:00 do 12:00, dosud to bylo od pondělí do čtvrtka od 16:00 do 18:00. Od poloviny září se začne testovat i o víkendu, uvedla Alena Františková ze společnosti Nemocnice Pardubického kraje.

Změní se také místo, kde se odběry provádějí. Nově se pro tento účel začne využívat ambulance v budově číslo 8. Od 12. září bude o víkendu odběrové místo otevřeno od 7:00 do 9:00 hodin.