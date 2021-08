Koronavirus ONLINE: Mizivý zájem českých škol o PCR. A noční zákaz vycházení v dovolenkovém ráji

Papež František dnes vyzval k očkování proti covidu-19. Podle něj jde o akt lásky, který očkovaný člověk prokazuje svým blízkým a celé společnosti.

Podle papeže díky vakcínám existuje naděje, že epidemie covidu-19 skončí. Stane se tak, pokud bude očkování dostupné všem, řekl papež, který již dříve kritizoval nerovnou distribuci očkovacích látek ve světě.

„Nechat se naočkovat preparáty schválenými úřady je akt lásky. Jde o jednoduchý způsob, jak podpořit obecné blaho a pečovat o ostatní, a především ty nejzranitelnější, lidi,“ uvedl papež ve videu zaslaném v rámci kampaně It's up to you, která má podpořit očkování v USA a v dalších zemích na americkém kontinentu.