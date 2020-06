Koronavirus ONLINE: Město doplatilo na muslimské radovánky. A do Česka se vrací noční pitky?

Na jižní Moravě budou kvůli více než miliardovému poklesu příjmů odloženy některé investice a sníží se provozní výdaje, řekli dnes novinářům radní Jihomoravského kraje. Hejtmanství přesunulo některé stavby na příští rok, případně prodloužilo jejich dokončení do příštího roku. Dotklo se to mimo jiné oprav budovy vyšší odborné školy v Pionýrské ulici za 150 milionů. „Na letošek jsme nechali pouze vypracování projektové dokumentace za šest milionů, samotnou rekonstrukci jsme odložili do dalšího roku,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Hýbler (ANO).