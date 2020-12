Koronavirus ONLINE: Kvůli zavíračce ve 20:00 zuří hospodští. A pokuta pro Prymulu i Klause

Řecko do 7. ledna neotevře školy, restaurace ani soudy. Vláda v podstatě prodlouží platnost většiny restrikcí, které zavedla minulý měsíc ve snaze omezit šíření koronaviru, uvedla dnes agentura Reuters s odvoláním na mluvčího řeckého kabinetu. Podle něj nejspíše zůstanou během Vánoc zavřené i tělocvičny a lyžařské sjezdovky.

Zdravotnický systém je stále pod velkým tlakem a některé restrikce by neměly být uvolněny až do příštího měsíce, a to včetně zákazu nočního vycházení a cestování mezi regiony, uvedl mluvčí řecké vlády Stelios Petsas.

Řecko zavedlo celostátní karanténu v listopadu, od té doby ji už dvakrát prodloužilo - naposledy do 14. prosince. Lidé kupříkladu smějí vycházet ven jen v nutných případech. V pondělí se však na čas otevřely obchody s vánočními ozdobami nebo stromky. Do konce týdne by pak měl kabinet premiéra Kyriakose Mitsotakise rozhodnout, jak budou moci nadále fungovat kostely, kadeřnictví a maloobchod.

Mitsotakis dnes v televizním rozhovoru uvedl, že očkování by v Řecku mohlo začít zkraje ledna, jakmile Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválí očkovací látku proti koronaviru vyvinutou firmami Pfizer a BioNTech. „Na základě posledních informací očekávám, že první vakcínu firmy Pfizer Evropská agentura pro léčivé přípravky schválí 30. prosince,“ uvedl řecký ministerský předseda.